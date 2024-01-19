В Госдуме объяснили пользу удаления YouTube-канала Михалкова для России Драпеко заявила, что блокировка «Бесогона» на YouTube поможет развитию Rutube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка YouTube-канала «БесогонTV» режиссера Никиты Михалкова поможет развитию российской платформы Rutube, рассказала NEWS.ru первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. Парламентарий объяснила, что аудитория Михалкова перейдет с YouTube на Rutube.

Весь «Бесогон» посвящен обличению их (Запада. — NEWS.ru) подлостей. Он говорил и о наших недостатках, но последнее время, особенно, о европейцах, политике Европы. Этого следовало ожидать. Я надеюсь увидеть его канал на Rutube, нам надо развивать собственные платформы. Я надеюсь, что те, кто любят и знают «Бесогон», перейдут на Rutube, —

Михалков, комментируя блокировку канала «Бесогон TV» на YouTube, ранее удивился тому, что проекту так долго удалось просуществовать на этой площадке. Кинематографист сообщил в своем Telegram-канале, что новые выпуски будут доступны на российских площадках.

По его словам, удивительно, что «Бесогон TV» так долго был доступен на YouTube, учитывая то, какие «острые и неудобные для коллективного Запада» темы поднимались в выпусках передачи. Михалков напомнил, что он уже больше года находится под санкциями. Режиссер заверил, что его команда была готова к «таким конвульсиям» Запада.

YouTube объяснил блокировку канала Михалкова «многочисленными или серьезными нарушениями правил в отношении дискриминационных высказываний». На страницу «Бесогон TV» на видеохостинге к моменту блокировки было подписано около 1,6 млн пользователей.

Первым на блокировку YouTube-канала Михалкова отреагировал писатель Захар Прилепин, который в связи с этим раскритиковал политику площадки. Канал самого Прилепина заблокировали на YouTube в июле 2023 года, на него были подписаны более 300 тысяч пользователей.