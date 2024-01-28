«Голодраный шабаш»: Захарова уличила Собчак во лжи о «голой» вечеринке Захарова: устроители «голой» вечеринки сами пригласили к себе журналистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Организаторы «голой» вечеринки в «Мутаборе» сами пригласили телевидение на свое мероприятие, обратила внимание в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала утверждение, будто бы кадры с вечеринки были «слиты», а мероприятие было закрытым. К публикации дипломат приложила фотоснимки, на которых ведущие Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева в тематических костюмах дают интервью развлекательным каналам.

Тихо млею, когда читаю про «приватный» характер голодраного шабаша. <...>Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов. <...> Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью. И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. Кстати, без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы, — написала Захарова.

Ранее Ксения Собчак со ссылкой на два источника заявила, что президенту Владимиру Путину о вечеринке в «Мутаборе» рассказала режиссер Никита Михалков. С ее словам, именно он поспособствовал тому, чтобы участники мероприятия были жестко наказаны со стороны властей. Михалков в ответе Собчак заверил, что у него на встречах с президентами темы более серьезные.