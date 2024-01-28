Михалков жаловался Путину на «голую» вечеринку? Как режиссер ответил Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков ответил на заявление журналистки Ксении Собчак о том, что он показывал президенту России Владимиру Путину видео с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Что сказал культовый кинематографист?

Показывал ли Михалков Путину видео с «голой» вечеринки

В своем Telegram-канале «БЕСОГОН» Михалков прокомментировал заявление Собчак, которая ранее сообщила, что режиссер демонстрировал Путину кадры с «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Он опроверг слова журналистки, отметив, что во время встреч с главой государства обсуждаются более серьезные темы, нежели скандальное мероприятие в ночном клубе.

«Есть две категории людей: есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают все, но не точно. Я предпочитаю первых — по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать. В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 20 декабря в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — пишет Михалков.

Также режиссер отреагировал на просьбу Собчак обратить внимание на статью издания «Экспресс-газета» о похоронах поэта Льва Рубинштейна, которую журналистка сочла антисемитской.

«Что касается вашего второго вопроса, то советую вам обратиться к моему первому ответу: в отличие от вас филерство (сыщик, агент Охранного отделения или уголовно-сыскной полиции в России конца XIX — начала XX века. — NEWS.ru) — не мой конек. И поэтому для того чтобы узнать автора упоминаемой вами статьи, советую вам направить запрос в соответствующие органы», — отметил Михалков.

Что сказала Собчак о Михалкове, Путине и «голой» вечеринке

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак ранее заявила, что кадры с «голой» вечеринки российскому лидеру показал Михалков. В частности, пишет журналистка, кинематографист продемонстрировал Путину видео с рэпером Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях.

«Если я ставлю цель, то достигаю ее — наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — отмечается в публикации «Кровавой барыни».

По словам Собчак, именно позиция Михалкова спровоцировала всеобщее осуждение «голой» вечеринки, в том числе рассмотрение мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена).

Также журналистка попросила Михалкова обратить такое же внимание на статью «Экспресс-газеты» о похоронах Рубинштейна, как на мероприятие Ивлеевой, поскольку в соответствующей публикации, считает Собчак, присутствовали признаки антисемитизма.

«Как вы считаете, в стране, победившей фашизм, проводящей операцию денацификации соседних стран, борющейся с сатанизмом, есть ли место такому публичному антисемитизму? Статья уже удалена, но, может быть, вы поможете нам всем узнать ее автора, он же буквально насаждает антисемитизм стране! А это почти как сатанизм уже», — обратилась к Михалкову Собчак.

Телеведущая добавила, что будет ждать ответа Михалкова на свое обращение. По ее словам, обсуждение статьи о похоронах Рубинштейна не менее важно, чем дискуссии о «голой» вечеринке.

Telegram-канал «Образ будущего» охарактеризовал диалог Михалкова и Собчак как «гений и колхозница».

Что сказал Путин о «голой» вечеринке

16 января глава Путин призвал равняться не на тех, кто принимал участие в «голой» вечеринке, а на российских бойцов, участвующих в спецоперации. По его словам, правильными жизненными ориентирами обладают прежде всего участники СВО, а не «полураздетые веселящиеся звезды».

Позднее российский лидер провел в Петербурге встречу со студентами, которые принимали участие в спецоперации. Он объявил, что именно такие люди станут костяком новой российской элиты.

«Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал Путин.

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