«Помойка за госденьги»: чем статья о похоронах Рубинштейна возмутила Собчак

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Прощание с поэтом Львом Рубинштейном в Москве

Публикация в российской «Экспресс газете» вызвала возмущение Ксении Собчак. Чем так возмущена журналистка, о чем шла речь в статье и кто теперь призывает наказать ее автора?

Что возмутило Ксению Собчак

Журналистка обратила внимание на публикацию о похоронах поэта Льва Рубинштейна, которая вышла в «Экспресс газете». Статью она назвала «мерзейшей».

«Пропустила, какая мерзейшая статья про похороны поэта Льва Рубинштейна. Давайте запомним автора — Михаил Васильев (вероятно, псевдоним). Статью удалили, но сам факт, что написали в этой помойке, существующей на госденьги, о многом говорит», — написала журналистка в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Экспресс газете» удалось получить фото с закрытой церемонии прощания с Рубинштейном в столичном ДК «Рассвет», которое состоялось 17 января. За несколько дней до этого поэта сбил автомобиль в Москве, Рубинштейн скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Автор статьи называет Рубинштейна «старейшим диссидентом-антисоветчиком, поэтом и эссеистом, убежденным русофобом» и утверждает, что на гражданскую панихиду по нему «стеклась вся московская рукопожатная общественность». В уничижительной форме отзываясь о национальности поэта, автор приводит цитаты, демонстрирующие, предположительно, русофобию Рубинштейна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Был ли Лев Рубинштейн русофобом

Как напоминает автор «Экспресс газеты», 76-летний Рубинштейн последовательно выступал против властей — сначала Советского Союза, а потом Российской Федерации, — выражая, по мнению автора, поддержку любым противникам России.

«Рубинштейн открыто поддерживал чеченских сепаратистов, а <...> Шамиля Басаева считал „героем национально-освободительного движения“. Но когда Донецк и Луганск восстали против киевской хунты, он презрительно называл их „бандитами-сепаратистами“. Возвращение Крыма в родную гавань ввергло поэта в депрессию. „Я этого не ожидал, это было ужасно!“ — восклицал оппозиционер», — писал в удаленной публикации о Рубинштейне.

Он приводит ряд цитат, иллюстрирующих отношение поэта к России и россиянам.

«Это не общество, не народ, а, извините, поголовье. Это жующее, мычащее, брыкающиеся и бессмысленно размножающееся стадо!» — заявлял в 2021 году Рубинштейн, разозленный решением Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Полная цитата Рубинштейна в связи с решением суда выглядит иначе.

Вот что пишет Рубинштейн:

«Нельзя допустить, чтобы „Мемориал“ исчез. Просто нельзя. Невозможно. Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье. Это уже даже близко никакое не общество, а это жующее, мычащее, брыкающееся и бессмысленно размножающееся стадо. Это никакое уже не общество, а нечто, как говорит молодежь, „такое“», — говорил Рубинштейн.

В тексте приводится другая цитата Рубинштейна, она посвящена георгиевской ленточке.

«Говорят, что эта штука возникла как символ победы в войне, но когда был конфликт с Украиной, ее нацепили все, кто называл себя русским миром. Для меня это тоже было открытием, вроде бы люди пользуются интернетом, имеют загранпаспорта, а при этом такие дикари и неандертальцы внутренние», — приводились слова поэта в публикации «ЭГ».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Лев Рубинштейн

Что говорят о Рубинштейне

После смерти о поэте высказались многие СМИ, заблокированные в России или существующие в статусе иноагентов. Соболезнования о Рубинштейне выражали писатель Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывший председатель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Высказался и Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который, по мнению автора «Экспресс газеты», «щедро оплачивал антироссийскую движуху» Рубинштейна. Ходорковский вспомнил их встречу в Киеве в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Кроме них, о поэте высказался главный раввин России Берл Лазар, пресс-служба которого заявила NEWS.ru, что поэт «своим творчеством воспитывал многие тысячи российских интеллектуалов, помогал им отличать добро от зла, предостерегал против ложных ценностей, учил человечности».

«Льву Рубинштейну досталось от Бога очень важное задание, и он выполнил его с честью», — объявил Берл Лазар.

Кто призывает наказать автора «Экспресс газеты»

Удаленная публикация с фотографией с прощания с Рубинштейном привлекла внимание ряда СМИ. Так, «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) назвала публикацию «антисемитским репортажем».

О том же заявил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. В своем Telegram-канале он написал, что «автору вполне подошел бы псевдоним „Юлиус Штрейхер“, а текст — как будто написан для нацистской „Дер Штюрмер“».

Вишневский заявил, что будет добиваться преследования автора по статье 282 УК РФ.

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