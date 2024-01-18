Икону с изображением Сталина вынесли из храма в Тбилиси

Фото: EPA/TASS

Икону Блаженной Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина вынесли из храма Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия. Отмечается, что икону перенесли в охраняемое место для внесения изменений. На стене храма, где она находилась, временно повесили икону Святой Матроны меньшего размера.

Для внесения изменений в соответствии с каноничностью иконописи икона помещена в защищенное пространства храма Самеба, где иконописец получит возможность исправить неточности иконы при согласовании с соответствующей службой патриархии и защитив правила каноничности, — заявил настоятель храма архимандрит Иоване.

Ранее грузинская активистка Ната Перадзе облила икону краской из-за того, что на ней изображен Сталин. После этого вокруг ее дома собрались православные протестующие, которые обвинили ее в оскорблении образа. На следующий день грузинская патриархия призвала переписать икону, заявив, что ее сюжет — встреча Матроны и лидера СССР — не является каноническим.

Аналитик Иосиф Манджавидзе считает, что призывы грузинской патриархии переписать икону имеют под собой политический подтекст. Он полагает, что церковь таким образом отреагировала на давление со стороны либерального сообщества.