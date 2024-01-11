В Грузии назвали некорректными требования переписать икону со Сталиным Манджавидзе нашел политический подтекст в призыве переписать икону со Сталиным

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Иосиф Сталин

Призывы грузинской патриархии переписать икону с изображением Иосифа Сталина и Матроны Московской имеют под собой политический подтекст, заявил NEWS.ru аналитик Иосиф Манджавидзе. Он полагает, что церковь таким образом отреагировала на давление со стороны либерального сообщества.

Не просматривать тут политический контекст — это значит добровольно ослеплять себя. Сейчас задним числом говорить, что икона неканоническая, представляется не очень благовидным. Это вызывает определенные вопросы и может послужить причиной для критики со стороны народа в адрес патриархии, — пояснил эксперт.

В церкви считают, что переписывать образ должны те, кто пожертвовал его тбилисскому кафедральному собору Цминда Самеба, — лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Манджавидзе, ранее и сам состоявший в этом движении, напомнил, что писали икону вовсе не политики.

Не знаю, как будет реагировать партия, но у иконы есть автор. Как разъяснила Ирма Инашвили, он пишет иконы строго по канонике. Так что переписать эту икону не представляется корректным решением, — подчеркнул аналитик.

10 января стало известно, что грузинская активистка Ната Перадзе облила краской икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. После этого вокруг дома Перадзе собрались православные протестующие, которые обвинили ее в оскорблении образа.

На следующий день грузинская патриархия призвала переписать икону, заявив, что ее сюжет — встреча Матроны и лидера СССР — не является каноническим. Представители церкви подчеркнули, что, если дарители не отреагируют на требования, патриархия привлечет к работе собственных мастеров.