В Тбилиси православные активисты пришли к дому активистки Наты Перадзе, которая ранее облила краской икону Матроны Московской, на которой был изображен лик Иосифа Сталин. Представители религиозного сообщества решили идти на штурм здания. Им в этом противостоят силы полиции.
Издание Civil Georgia отмечает, что акцию проводят представители консервативного движения «Альт-Инфо».
На фоне этого скандала партия «Грузинская мечта» инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовное ответственность за оскорбление религиозных зданий и предметов, рассказал изданию Tabula председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.