В Тбилиси православные активисты пришли к дому активистки Наты Перадзе, которая ранее облила краской икону Матроны Московской, на которой был изображен лик Иосифа Сталин. Представители религиозного сообщества решили идти на штурм здания. Им в этом противостоят силы полиции.