Патриархия Грузии призвала переписать икону со Сталиным Патриархия Грузии призвала переписать икону Матроны Московской из-за Сталина

Фото: @patriarchGEO

Патриархия Грузии потребовала переписать икону Матроны Московской, на которой есть изображение лидера СССР Иосифа Сталина. Решение было принято на фоне акций протеста. При этом подчеркивается, что Церковь считает этот сюжет неканоническим.

Образ хранится в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба, он был подарен храму лидерами партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави. Именно к ним и обратилась патриархия с призывом об изменении иконы, пообещав в противном случае привлечь для этого своих мастеров.

Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания, — говорится в заявлении.

Накануне, 10 января, в Тбилиси православные активисты пришли к дому активистки Наты Перадзе, облившей краской икону Матроны Московской. Представители религиозного сообщества пытались штурмовать здание.