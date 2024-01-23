На поводу у толпы: почему Блиновскую поместили в СИЗО

Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС

Елена Блиновская

По ходатайству следствия суд изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу. До 26 апреля Блиновская будет находиться в СИЗО. Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», обвиняется в уклонении от уплаты налогов и ряде других экономических преступлений. Следствие аргументировало свою позицию тем, что ранее блогерша неоднократно нарушала правила домашнего ареста.

На поводу у толпы

Философами и социологами неоднократно замечено — никого толпа не «разрывает» с такой яростью, как вчерашних кумиров. Это удивительный эффект. Только вчера человек был образцом для подражания, а сегодня уже не находится тех, кто не высказал бы претензий. Мы наблюдаем подобное не только с Блиновской, но и на примере героев «голой» вечеринки.

Вынося за скобки причины подобных массовых реакций, хочется поговорить на важную тему: а насколько обоснованно решение суда? Неужели Елена Блиновская представляет собой такую угрозу, что стоит держать ее в следственном изоляторе?

Автор этой колонки бесконечно далека от симпатий к блогерше. Более того, критиковала ее всегда, задолго до уголовного дела и всеобщего порицания.

Но сейчас мне непонятно — в чем необходимость избранной меры пресечения? Имела ли возможность Блиновская сбежать из-под домашнего ареста? Нет, учитывая все меры, которые следствие принимало для контроля.

Могла ли Блиновская принести какую-то пользу, находясь на свободе? Безусловно, могла. Более того, есть прецедент — аналогичная история с блогершей Лерчек. Лерчек, имея подобные вводные по уголовному делу, находится на свободе и продолжает выплачивать налоги.

Здесь, как мне кажется, важную, если не ключевую роль сыграло улюлюканье толпы. Злорадство, с которым реагирует массовый интернет-пользователь на происходящее. Причин ему — множество, включая классовое неприятие и элементарную зависть.

Пересмотреть меры пресечения по экономическим составам

Российские юристы давно обсуждают вопрос — а стоит ли вообще помещать под стражу обвиняемых по экономическим составам? Очевидно, что подобная мера пресечения избирается, исходя из двух факторов: опасность того или иного правонарушителя для общества и возможность уйти от наказания.

Разбойник, убийца и насильник должны находиться в СИЗО — элементарно в целях безопасности. Тут все понятно, вопросов нет.

Но человек, подозреваемый в преступлении по экономическому составу, как правило, с момента начала следствия даже при всем желании не может совершить преступление повторно в силу тысячи причин. Первая из которых — его экономическая деятельность ограничена.

То есть никакой угрозы обществу такие обвиняемые не представляют. Но при этом, находясь в изоляторе, они не имеют возможности компенсировать причиненный вред.

Возможно, нормы советского УК, перенесенные в нынешний, попросту устарели? Все-таки у нас в Конституции прописан принцип гуманизма. Хотелось бы, чтобы он работал. Он, а не крик толпы, жаждущей судов Линча.

Читайте также:

Закованная в наручники Блиновская попала на видео из зала суда

Не «голая», а «новогодняя»: какая вечеринка отправила Блиновскую в СИЗО

Блиновская за решеткой: где будет сидеть, дадут ли VIP-камеру, реакция Сети

Профайлер раскрыл, о чем думала Блиновская в суде перед отправкой в СИЗО