Продюсер призвал остановить «круговорот извинений» в российском шоу-бизнесе Продюсер Бабичев призвал остановить «круговорот извинений» в шоу-бизнесе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru призвал остановить «круговорот извинений и отмен» в шоу-бизнесе. По его словам, это не красит российское общество. Он также заявил, что те, кто пишет доносы и просьбы проверить артистов, ведут подковерные игры в публичном пространстве и пытаются друг друга подставить, задеть и оскорбить.

Мы попали в круговорот извинений, раскаяний, отмен, перемен, замен. Это не красит наш шоу-бизнес и наше общество. «Голая» вечеринка: во-первых, у артистов была разная степень вовлеченности в это мероприятие. Во-вторых, люди никого не убили, не ограбили. Я не всех защищаю и оправдываю. Кому-то действительно нужно подумать над сменой тактики, меньше эпатажа, — заявил Бабичев.

Он обратил внимание на образ Лолиты на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, который, по его словам, не отличается от ее обычных выступлений. Бабичев также высказался о народном артисте России Филиппе Киркорове, который, как подчеркнул продюсер, после скандала вышел сухим из воды.

Лолита построила на этом всю свою карьеру. Странно, что 20 лет все было хорошо и вдруг всех возбудила полуобнаженная Лолита на вечеринке. К таким артистам мы относим и Киркорова, который мог угодить в скандал и выйти сухим из воды. Один свой плохой поступок перекрыть тремя хорошими. Отменяя одного артиста, мы не можем его заменить новым именем, они не рождаются так быстро. Должна быть лояльность публики, люди должны привыкнуть к новому имени, должен выйти феноменальный хит, что сделать очень тяжело, — высказался музыкальный критик.

Ранее в Новосибирске отменили концерт Лолиты, запланированный на 31 марта. Дом ученых в Академгородке, где должно было состояться мероприятие, не стал объяснять причины, но уточнил, что купленные билеты подлежат возврату.