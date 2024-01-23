Профайлер раскрыл, о чем думала Блиновская в суде перед отправкой в СИЗО Профайлер Давыдов: Блиновская могла не ожидать такого срока заключения

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Профайлер Денис Давыдов предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер Елена Блиновская могла перенести стресс и обезвоживание во время отправки в СИЗО. По его словам, «королева марафонов» не ожидала подобного решения суда и нуждалась в поддержке, о чем говорит ее сбитое дыхание и слишком частое моргание. Женщину отправили под арест на три месяца.

В суде Блиновская старалась себя контролировать, не выдавать эмоций. Во время объявления решения суда не чувствовала себя уверено, нуждалась в поддержке. Весь набор признаков стресса: обезвоживание, задержка дыхания, смена частоты моргания и так далее. Сроки взятия под стражу вызвали негативное отношение — вспоминала предварительные разговоры с кем-то, озвученный срок оказался больше, чем ожидала, — отметил Давыдов.

Он не исключил, что в момент осознания срока задержания Блиновская находилась в «легком трансовом состоянии»: расфокусировка взгляда, замирание, погружение в воспоминания и ощущения. Отвращения к суду и журналистам, по мнению профайлера, блогер не испытывала.

Нет признаков презрения, отвращения к суду или журналистам, — подытожил Давыдов.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы ранее показала видео, на котором Елену Блиновскую берут под стражу прямо в зале суда. Об ужесточении меры пресечения просил следователь, который отметил, что блогер пренебрегала установленными ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку и общалась со свидетелем по ее делу.

Следственный комитет России предъявил Блиновской два новых обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Блогеру грозит до 16 лет лишения свободы. Сама Блиновская вину не признает. Отмечается также, что ее долг перед ФНС вырос.