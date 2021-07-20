Аналитики: стоимость минимального школьного набора возросла

Минимальная корзина канцелярских принадлежностей для школы подорожала на 13%. Теперь её средняя цена составляет порядка 13 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».

В базовый минимальный набор для школы вошли канцелярия и школьная форма. По оценкам экспертов, самый дешёвый набор обойдётся россиянам в 12,9 тысячи рублей.

Дороже всего из письменных принадлежностей обойдётся настольная лампа. Её средняя цена составляет 1580 рублей. На втором месте оказался пенал — 728 рублей. На третьем месте по цене, но не по спросу (он возрос на 8%) оказались наборы ручек и карандашей — 182 рубля. Дешевле всего обойдётся школьный дневник — он подорожал на 3%, однако спрос на такие вещи упал на 10%.

Также недёшево обойдётся и одежда для школьников. Дороже всего стоят кроссовки — 2188 рублей. На втором месте туфли — 1883 рубля, на третьем — школьный рюкзак средней стоимостью в 1692 рубля. Кроме того, в среднем, на саму школьную форму придется потратить 1651 рубль. Дешевле всего обойдётся юбки и брюки — цена на них возросла на 4% и составила 1081 рубль.

Ранее сообщалось, что искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий в школах. К 2030 году система должна справляться с 50 процентами работ.