Аналитики: стоимость минимального школьного набора возросла

Минимальная корзина канцелярских принадлежностей для школы подорожала на 13%. Теперь её средняя цена составляет порядка 13 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».
В базовый минимальный набор для школы
Дороже всего из письменных принадлежностей обойдётся настольная лампа. Её средняя цена составляет 1580 рублей. На втором месте оказался пенал — 728 рублей. На третьем месте по цене, но не по спросу (он возрос на 8%) оказались наборы ручек и карандашей — 182 рубля. Дешевле всего обойдётся школьный дневник — он подорожал на 3%, однако спрос на такие вещи упал на 10%.
Также недёшево обойдётся и одежда для школьников. Дороже всего стоят кроссовки — 2188 рублей. На втором месте туфли — 1883 рубля, на третьем — школьный рюкзак средней стоимостью в 1692 рубля. Кроме того, в среднем, на саму школьную форму придется потратить 1651 рубль. Дешевле всего обойдётся юбки и брюки — цена на них возросла на 4% и составила 1081 рубль.
Ранее сообщалось, что искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий в школах. К 2030 году система должна справляться с 50 процентами работ.