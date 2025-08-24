Россиянам назвали сферу с самым высоким минимальным порогом по зарплате Dream Job: зарплатный минимум в сфере IT составляет 180-200 тысяч рублей

Зарплатный минимум в сфере IT и интернета остается одним из самых высоких в России, достигая показателя в 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы Dream Job. Эксперты проанализировали средние зарплаты в России в 2025 году, чтобы выяснить, сколько отечественные специалисты реально получают «здесь и сейчас».

Так, в сфере IT зарплатный минимум оказался одним из самых высоких — 180-200 тысяч рублей. Backend-разработчики получают в среднем 200 тысяч рублей, data scientist — 260 тысяч, а product manager — 245 тысяч рублей. На втором месте расположился финансовый сектор со средним размером доходов 130-150 тысяч рублей.

Для розничной торговли минимальный комфортный уровень зарплаты составил 40-45 тысяч рублей. Что касается медицинских профессий, то здесь аналитики зафиксировали значительный разброс. Например, фармацевты зарабатывают около 55 тысяч рублей, терапевты — 85 тысяч, а стоматологи — 180 тысяч.

Ранее стало известно, что в Москве набирает популярность профессия собутыльника. Незнакомый человек за деньги может прийти в гости, выслушать и поддержать. В некоторых случаях вознаграждение за его услуги может достигать 10 тысяч рублей в час.