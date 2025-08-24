Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 11:58

Россиянам назвали сферу с самым высоким минимальным порогом по зарплате

Dream Job: зарплатный минимум в сфере IT составляет 180-200 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зарплатный минимум в сфере IT и интернета остается одним из самых высоких в России, достигая показателя в 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы Dream Job. Эксперты проанализировали средние зарплаты в России в 2025 году, чтобы выяснить, сколько отечественные специалисты реально получают «здесь и сейчас».

Так, в сфере IT зарплатный минимум оказался одним из самых высоких — 180-200 тысяч рублей. Backend-разработчики получают в среднем 200 тысяч рублей, data scientist — 260 тысяч, а product manager — 245 тысяч рублей. На втором месте расположился финансовый сектор со средним размером доходов 130-150 тысяч рублей.

Для розничной торговли минимальный комфортный уровень зарплаты составил 40-45 тысяч рублей. Что касается медицинских профессий, то здесь аналитики зафиксировали значительный разброс. Например, фармацевты зарабатывают около 55 тысяч рублей, терапевты — 85 тысяч, а стоматологи — 180 тысяч.

Ранее стало известно, что в Москве набирает популярность профессия собутыльника. Незнакомый человек за деньги может прийти в гости, выслушать и поддержать. В некоторых случаях вознаграждение за его услуги может достигать 10 тысяч рублей в час.

зарплаты
Россия
доходы
IT-сфера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека ранены после хлопка в Москве
В Госдуме оценили последствия атак Украины на Курскую АЭС
Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине
«Спасать уже некого»: лагерь у подножия пика Победы свернут
Лавров отреагировал на слова Макрона, сравнившего Россию с людоедом
Лавров раскрыл, кто мешает переговорам по Украине
Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список
Лавров объяснил, на срыв каких планов надеется Россия
Появились первые кадры из Центрального детского магазина после взрыва
Гороскоп на неделю с 25 августа: что ждет каждый знак зодиака?
ВСУ превратили подземные школы в свои бункеры
Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке
На Солнце произошла мощная вспышка
Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США
Стала известна причина взрыва в ЦДМ
Добычей российской ПВО стали три HIMARS
Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»
В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс
Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.