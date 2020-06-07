Аналитик назвал страны, в которые могут разрешить полёты

Руководитель аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев прокомментировал информацию о возможном открытии международных рейсов. По его словам, самолёты могут начать летать в туристические страны.
Государства, экономика которых в значительной мере зависит от туристического потока, ведут активные переговоры с другими странами,
При этом компетенции Росавиации в этом вопросе сильно ограничены, уверен эксперт. Окончательное решение будут принимать Роспотребнадзор и правительство.
С этой точки зрения нужно смотреть на позицию профильных ведомств. Росавиация выполнит те требования, которые будут предъявлять Роспотребнадзор и правительство, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, крупнейшие авиакомпании РФ рассматривают возможность возобновить международные рейсы с середины лета. По предварительным данным, перевозки за рубеж начнутся 15 июля 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен