Аналитик назвал страны, в которые могут разрешить полёты

https://static.news.ru/photo/42af01e6-a8cd-11ea-891d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев прокомментировал информацию о возможном открытии международных рейсов. По его словам, самолёты могут начать летать в туристические страны.

Государства, экономика которых в значительной мере зависит от туристического потока, ведут активные переговоры с другими странами, передаёт телеканал 360. В качестве примеров он привёл Турцию и Грецию.

При этом компетенции Росавиации в этом вопросе сильно ограничены, уверен эксперт. Окончательное решение будут принимать Роспотребнадзор и правительство.

С этой точки зрения нужно смотреть на позицию профильных ведомств. Росавиация выполнит те требования, которые будут предъявлять Роспотребнадзор и правительство, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, крупнейшие авиакомпании РФ рассматривают возможность возобновить международные рейсы с середины лета. По предварительным данным, перевозки за рубеж начнутся 15 июля 2020 года.