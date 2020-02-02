https://static.news.ru/photo/864b7a92-45cc-11ea-b648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Благовещенска обнаружил пакет, в котором находились документы на девочку с онкологическим заболеванием и 73 тысячи рублей. Инцидент произошёл возле Амурской областной клинической больницы.

Мужчина решил вернуть потерянные вещи владельцам, для чего обратился к администраторам одного из крупнейших Instagram-сообществ города и области.

Я понимаю, что, скорее всего, эти деньги на лечение ребёнка и потерявшим родителям они очень нужны, поэтому готов отдать пакет при предъявлении документов на ребёнка, имя и фамилию малышки прошу не публиковать, — написал он.

Местный житель также уточнил, что нашёл пакет возле киоска «Хлеб-соль».

Интернет-пользователи восхитились честностью мужчины и отметили, что он «светлый человек» и «красавчик».

Молодец! Сейчас уже редкость встретить такого порядочного человека! Здоровья Вам и Вашим близким! — написал один из комментаторов.

Некоторые из подписчиков сообщества посоветовали мужчине обратиться в больницу и попробовать там узнать контакты тех владельцев пакета.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, приехавшем из Румынии. О странном стуке из прицепа полицейским сообщил водитель.