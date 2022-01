Американские учёные спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

Исследователи из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) составили прогноз, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец января — начало февраля. По их данным, число заражений за сутки в следующем месяце несколько дней продержится на уровне свыше 80 тыс. человек, пишут «Ведомости».



Как говорят эксперты, к началу февраля это отразится и на официальной статистике: так, уже в первые числа месяца количество случаев заражения будет превышать 80 тыс. в сутки. По их расчётам, максимальный показатель в 85,8 тыс. будет зафиксирован на 4 февраля. Далее, как показывает составленный график IHME, число регистрируемых суточных случаев будет сокращаться и уже к концу февраля составит не более 30 тыс. человек. При этом пик нагрузки на медучреждения произойдёт 9 февраля, по подсчётам, всего потребуется 133 200 коек, что сопоставимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года.



Принцип построения прогноза IHME лежит на изучении предыдущих тенденций и обновляется каждые две недели.



С данными американских коллег согласен и инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он также прогнозирует значительный рост случаев заболеваемости в феврале, после чего ситуация стабилизируется. Однако доктор отметил, что понятие «пик заболеваемости» в России из-за больших расстояний довольно растяжимое, поэтому часто математические модели не сбывались.