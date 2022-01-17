Американские учёные спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

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В Бурятии, Челябинской области и Хакасии выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Так, в Хакасии официально зафиксированы три случая заражения, в Челябинской области вариация выявлена у беременной женщины, не выезжавшей из страны, заявила первый замгубернатора региона Ирина Гехт, передаёт ТАСС.

Заразилась беременная жительница региона. Она никуда не выезжала за пределы страны. Штамм «омикрон» у неё подтверждён лабораторно, — сказала Гехт. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом республики...