Американские учёные спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

Исследователи из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) составили прогноз, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец января — начало февраля. По их данным, число заражений за сутки в следующем месяце несколько дней продержится на уровне свыше 80 тыс. человек, пишут «Ведомости».
Как говорят эксперты, к началу февраля это отразится и на официальной статистике: так, уже в первые числа месяца количество случаев заражения будет
Принцип построения прогноза IHME лежит на изучении предыдущих тенденций и обновляется каждые две недели.
С данными американских коллег согласен и инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он также прогнозирует значительный рост случаев заболеваемости в феврале, после чего ситуация стабилизируется. Однако доктор отметил, что понятие «пик заболеваемости» в России из-за больших расстояний довольно растяжимое, поэтому часто математические модели не сбывались.
Ранее сообщалось, что в Бурятии, Челябинской области и Хакасии выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Так, в Хакасии официально зафиксированы три случая заражения, в Челябинской области вариация выявлена у беременной женщины, не выезжавшей из страны.