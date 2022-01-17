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Американские учёные спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

09:50, 17 января 2022
Американские учёные спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Исследователи из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) составили прогноз, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец января — начало февраля. По их данным, число заражений за сутки в следующем месяце несколько дней продержится на уровне свыше 80 тыс. человек, пишут «Ведомости».

Как говорят эксперты, к началу февраля это отразится и на официальной статистике: так, уже в первые числа месяца количество случаев заражения будет превышать 80 тыс. в сутки. По их расчётам, максимальный показатель в 85,8 тыс. будет зафиксирован на 4 февраля. Далее, как показывает составленный график IHME, число регистрируемых суточных случаев будет сокращаться и уже к концу февраля составит не более 30 тыс. человек. При этом пик нагрузки на медучреждения произойдёт 9 февраля, по подсчётам, всего потребуется 133 200 коек, что сопоставимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года.

Принцип построения прогноза IHME лежит на изучении предыдущих тенденций и обновляется каждые две недели.

С данными американских коллег согласен и инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он также прогнозирует значительный рост случаев заболеваемости в феврале, после чего ситуация стабилизируется. Однако доктор отметил, что понятие «пик заболеваемости» в России из-за больших расстояний довольно растяжимое, поэтому часто математические модели не сбывались.

Ранее сообщалось, что в Бурятии, Челябинской области и Хакасии выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Так, в Хакасии официально зафиксированы три случая заражения, в Челябинской области вариация выявлена у беременной женщины, не выезжавшей из страны.

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