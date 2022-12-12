Аллерголог перечислила факторы риска развития бронхиальной астмы Аллерголог Варданян: астма может развиться из-за пыли, курения и респираторных инфекций

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Риск развития бронхиальной астмы возрастает из-за пыли, пищевых аллергенов, курения, в том числе пассивного, и респираторных инфекций, особенно гриппа, рассказала «Газете.Ru» аллерголог Каринэ Варданян. Она уточнила, что пыль опасна для астматиков не сама по себе, а из-за содержащихся в них экскрементов пылевых клещей, которые являются сильными аллергенами и раздражают дыхательные пути. Врач подчеркнула, что клещи особенно опасны зимой, так как отопление формирует для них благоприятную среду обитания.

Клещи домашней пыли — наверное, один из самых неочевидных факторов развития бронхиальной астмы. Для человека опасны не сами клещи и не пыль, а вещества, содержащиеся в их экскрементах. Именно они являются сильными аллергенами, которые раздражают слизистую дыхательных путей, провоцируя развитие бронхиальной астмы, — рассказала Варданян.

Для профилактики бронхиальной астмы аллерголог посоветовала вакцинироваться от сезонных заболеваний, снизить влияние факторов стресса, проводить генеральные уборки, а также как можно чаще менять постельное белье и полотенца.

Терапевт Андрей Звонков ранее рассказал, что для лечения от свиного гриппа необходимо обильное питье — здесь помогут морсы, чай с лимоном и простая вода. Также он призвал не сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов. Эксперт пояснил, что терпеть жар следует до тех пор, пока это не представляет угрозы здоровью, ведь высокая температура убивает вирус. При этом врач предупредил, что у детей терморегуляция хуже, чем у взрослых, так как площадь их тела меньше, поэтому им важно вовремя сбить температуру.