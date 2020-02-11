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Аэропорт Усинска до сих пор не возобновил работу после того, как там совершил жёсткую посадку Boeing 737-500 авиакомпании Utair.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в справочной службе аэропорта. Причину, по которой воздушная гавань не работает третий день, собеседник агентства не назвал.

Он также добавил, что лайнер со взлётно-посадочной полосы убрали.

Инцидент произошёл 9 февраля. Самолёт выполнял рейс из Москвы в Усинск. На его борту находились 94 пассажира и шестеро членов экипажа. Травмы в результате жёсткой посадки получили только два человека.

Как писал NEWS.ru, по факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Предполагается, что причинами инцидента могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.