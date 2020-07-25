Аэропорт Шереметьево открыл въезд к терминалу D

https://static.news.ru/photo/db3032e6-cf38-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный аэропорт Шереметьево открыл заезд к терминалу D, который в апреле был закрыт из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что заезд будет восстановлен в ночь на 27 июля для автобусов №№ 817, 851 и Н1.

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С ночи 26 июля на 27 июля (с 00:00) восстанавливается заезд автобусов №№ 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево, — говорится в сообщении.

С 1 августа РФ возобновляет международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно будет полететь, оказались Британия, Турция и Танзания. При этом все прибывающие в Соединённое Королевство из России пассажиры вне зависимости от гражданства будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международный аэропорт Шереметьево запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус прилетающих и вылетающих пассажиров. Тест-системы производства компании EMG выдают результат через час.