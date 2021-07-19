«Адвокаты-вредители»: что ждёт институт защиты после распада «Команды 29»

Адвокатское объединение «Команда 29» объявило о самороспуске после того, как власти нашли связь с чешской НКО, объявленной в РФ «нежелательной организацией». Участники организации не согласны с этим, но опасаются, что их деятельность может повлечь за собой уголовные преследования как самих адвокатов, так и тех, кто оказывал им поддержку, в том числе финансовую. Они обещают продолжать правозащитную деятельность, но уже в индивидуальном порядке. NEWS.ru узнал подробности этой истории и выяснил, к чему в целом движется адвокатское сообщество в РФ.

Чешский след

«Команда 29» объявила о закрытии после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры без предупреждения заблокировал сайт объединения. Это случилось из-за того, что «Команда» якобы связана с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace («Общество свободы информации»), в июне включённой в перечень «нежелательных организаций» за то, что «её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Генпрокуратура мотивировала свою позицию ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По ней блокировке подлежит информация с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Společnost Svobody Informace была зарегистрирована в 2015 году как объединение, выступающее за «обеспечение открытости и свободного доступа к информации, представляющей общественный интерес и социальную значимость». Первым президентом этой НКО являлся известный российский адвокат Иван Павлов, ещё одним из участников общества была россиянка Дарья Сухих — оба они входили в «Команду 29». Вскоре после учреждения чешского общества они доверили представлять свои интересы в нём жительнице Праги Анастасии Молетотовой.

Между тем в «Команде 29» уверяют, что не имеют «никаких отношений» с Společnost Svobody Informace. По их мнению, выводы Генпрокуратуры «противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны».

Следующим шагом в атаке на нас может стать уголовное преследование как членов «Команды 29», так и её сторонников: всех, кто оказывал нам поддержку, сотрудничал с нами, участвовал в гуманитарных и медиапроектах. К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий, — отмечается в заявлении адвокатского объединения.

В таких условиях продолжение деятельности «Команды 29», как считают её участники, «создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей». В связи с этим правозащитники приняли «тяжёлое решение о прекращении деятельности „Команды 29“». Однако после этого адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации.

Участники «Команды 29» закрывают все свои медиапроекты и удаляют их архивы, поскольку существование этого контента в Сети может быть квалифицировано как «распространение материалов нежелательной организации» согласно той же логике, по которой был заблокирован сайт организации. В связи с этим правозащитники предлагают всем, кто когда-то делился материалами их команды удалить прямые ссылки и репосты, поскольку «они могут быть расценены как участие в деятельности нежелательной организации». Также в объединении объявили об отмене подписок на регулярные платежи.

В связи с этим адвокат Иван Павлов обвинил власти в попытках «криминализировать деятельность и даже само название „Команда 29“». По его мнению, это «своеобразное признание» эффективности работы объединения правозащитников и «комплимент» от процессуальных оппонентов.

«Команда 29» никогда не была формальной организацией, она всегда была коллективом единомышленников. И главным в ней были люди: и сами участники «Команды», и все, кто её поддерживал и симпатизировал ей, и журналисты с правозащитниками, которые работали с нами бок о бок. Поэтому главное сейчас — сохранить людей, ведь люди важнее всего, люди — это мысли, поступки, ценности и устремления. Будут люди — значит будут и новые идеи и новые проекты. Иван Павлов адвокат адвокат

Сам он также стал объектом пристального внимания силовиков, которые в апреле устраивали обыски в офисе «Команды 29» и дома у супруги юриста в Петербурге. Тогда же Ивана Павлова задержали в Москве, а затем вменили ему ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». Как писал NEWS.ru, причиной стало дело журналиста Ивана Сафронова, по которому ранее Минюст дважды вносил в отношении адвоката представления о разглашении им данных следствия. Участники команды называли происходящее ударом по защите тех подсудимых, интересы которых представляет их объединение.

Иван Сафронов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будет ещё хуже

В интервью NEWS.ru адвокат Даниил Берман назвал последние события вокруг «Команды 29» атакой, которую надо рассматривать как оказание давления на тех коллег, которые создают свои объединения.

Объединившись, адвокаты поставили перед собой какую-то цель, обратить внимание на какую-то проблему, от которой государству будет важнее отмахнуться. Сейчас государство использует любые поводы, в том числе какие-то непонятные НКО, для того, чтобы оказывать давление в первую очередь на адвокатов, потому что они оказывают квалифицированную помощь и, естественно, если адвокаты будут бояться, то за рядовых людей просто некому будет заступаться. Чем дальше, тем всё это будет происходить хуже и хуже. Даниил Берман адвокат адвокат

По его мнению, ситуация будет развиваться по двум векторам. С одной стороны удары будут наноситься по «любым неофициальным адвокатским объединениям, которые „беспокоят“ власть», а с другой — «ударом № 2 станут внутренние изменения профильного закона об адвокатуре». Например, предполагает Берман, «над адвокатами будет устанавливаться всё больше контроля, появится больше дисциплинарных производств, будут лишать статуса тех, кто мешает спокойно спать следователям».

Всё это является частью общего закручивания гаек: адвокаты вместе с журналистами, активистами, волонтёрами и всеми, кто проводит что-то нормальное, доброе и светлое, будут попадать в той или иной степени под давление, — резюмировал Берман.

Противоположной точки зрения придерживается его коллега Виолетта Волкова. По её мнению, отдельные представители профессионального сообщества полагают, что «существуют команды, включающие в себя адвокатов, которые не нацелены на адвокатскую деятельность». Такие «фейковые структуры», по мнению некоторых юристов, «не имеют права на существование, поскольку занимаются несвойственной для адвокатуры деятельностью».

Мы в корпорации давно обратили внимание на эту структуру, которая изначально позиционировала себя профессиональной адвокатской командой, однако со временем стало ясно, что это не просто адвокатская команда. Там ещё присутствуют и журналисты независимых изданий, в высокой мере политизированных и направленных на поддержку внесистемной оппозиции. Адвокаты, которые состоят в «Команде 29», прекрасно понимают, чем им может «аукнуться» участие в такой организации, которая, скажем так, нежелательна на территории РФ, и Роскомнадзор им прекрасно это дал понять. Когда финансирование идёт из «серых» источников, это действительно нежелательно для адвокатуры. <...> Мы неоднократно задавали Ивану Павлову вопросы, из каких источников финансируются организации, в которых он участвует. Но Иван Павлов очень технично уходил от ответов. Однажды он сказал, что он сам является финансистом «Команды 29» через его ИП. Хорошо, но из каких источников финансируется ИП Иван Павлов? Что за приход был на его счёт, откуда и за что поступали эти деньги, ведь ИП не может быть получателем средств от адвокатской деятельности? Для нас эти вопросы остались открытыми. Виолетта Волкова адвокат адвокат

Она не исключила, что участники «Команды 29» возобновят работу под другой вывеской, поскольку если речь идёт об иностранном финансировании, то оно предоставляется под строгую отчётность. Если новую структуру признают нежелательной, появится следующая и, как считает Волкова, «дальше они продолжат свою работу».

Во всей этой истории самое неприятное, что затронуты интересы всей корпорации. В глазах обывателя адвокатская деятельность политизируется, хотя корпорация к политическим процессам не имеет никакого отношения. Адвокатура вне политики, — резюмировала Волкова.

Удар по команде

Политолог Алексей Мухин назвал деятельность «Команды 29» «вредительской», а само это объединение — «запрещённой в РФ организацией», хотя официального решения властей на этот счёт не издавалось.

Это напоминает зачистку поля перед ответственным посевом и сбором урожая. Организации, которые в РФ объявляются иностранными агентами или нежелательными, занимались на иностранные деньги по сути работой по дискредитации органов власти. <...> По сути, речь шла о спецпроектах, которые финансировались вполне себе конкретными структурами, аффилированными со спецслужбами либо с МИД западных стран, которые занимались вредительской деятельностью на территории РФ. Но при этом они рядились в белые одежды и пытались представить свою деятельность как направленную на оздоровление российского гражданского общества и укрепление государственных институтов. Власти РФ приняли принципиальное решение воспользоваться своим конституционным правом и защитить себя. <...> Этим я объясняю то поведение, которое продемонстрировали бывшие сотрудники ФБК (признан властями РФ «иностранным агентом» и экстремистской организацией. — NEWS.ru) и «Команды 29» — запрещённых в России организаций. Алексей Мухин гендиректор Центра политической информации гендиректор Центра политической информации

Он считает, позиция по отношению «Команде 29» и действиям властей в отношении этого объединения формируется по принципу того, «по какую сторону баррикад» находится тот или иной человек.

Я не разделяю точку зрения, согласно которой для отделения зёрен от плевел надо спалить сарай. И для меня эти структуры получили то, что они заслужили, — добавил Мухин.

«Команда 29» — независимое объединение юристов и журналистов, созданное в начале 2015 года. Оно ставило своей целью противодействие растущей закрытости государства, а также специализировалось на защите обвиняемых в государственной измене, разглашении государственной тайны или шпионаже. Также представители объединения защищали в судах сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Как писал NEWS.ru, 2020 год стал щедрым на новости о возбуждении уголовных дел против адвокатов. Почти каждый месяц можно было услышать об очередном таком деле в самых разных концах страны. Причём дела возбуждаются не только по «типичной адвокатской» статье о воспрепятствовании правосудию, но и по обвинению в мошенничестве, в применении насилия к представителю власти, в принуждении к даче показаний.

На состоявшемся в апреле съезде Федеральная палата адвокатов приняла поправки в Кодекс профессиональной этики. В преддверии этого события более 450 юристов подписали открытое письмо против принятия поправок, отмечая, что процесс их написания был непрозрачным, а общественного обсуждения почти не было. Среди новых этических норм наиболее заметными стали запрет адвокатам комментировать уголовные дела, в которых они не участвуют, на вмешательство в дела палат, кроме тех, в которых состоит адвокат, а на «призывы к вмешательству органов госвласти».

Адвокат Калой Ахильгов в разговоре с NEWS.ru подчёркивал, что профессиональное сообщество выступило только против тех поправок, с помощью которых пытаются установить вертикаль в их корпорации.