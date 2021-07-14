Адвоката Элины Сушкевич задержали за мошенничество

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В Москве задержали адвоката Тимура Маршани. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, передаёт ТАСС.

Маршани задержан по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В суд поступило ходатайство следствия о его домашнем аресте, — сообщила пресс-служба Кунцевского суда Москвы.

Тимур Маршани известен, например, по делу врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорождённого в Калининграде. Также он выступал экспертом на телевидении, разбирая ДТП.

Ранее стало известно, что суд отменил приговор по делу из-за давления на присяжных. Суд посчитал давлением именно действия адвокатов. Защита публиковала ход дела в СМИ, что «имело поистине колоссальный масштаб» в пределах Калининграда.