Адвокат заявил о слежке российской разведки за Иваном Сафроновым

https://static.news.ru/photo/fccd9548-d6e4-11ea-9573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники российской разведки вели слежку за бывшим журналистом Иваном Сафроновым с сентября 2019 года, и на основании материалов наблюдения строится уголовное дело в отношении него, заявил адвокат экс-журналиста Иван Павлов.

Юрист подчеркнул, что в постановлении о привлечении Сафронова к ответственности упомянуты два сообщения от неких органов внешней разведки, датированные сентябрём 2019 года и мартом 2020 года, когда бывший журналист якобы встречался с агентом спецслужбы другой страны, передаёт ТАСС.

Павлов рассказал также, что в материалах дела Сафронова упомянуто, что сотрудник чешской спецслужбы, которому обвиняемый якобы передавал секретные материалы, прошёл спецподготовку, а переданные Сафроновым материалы попали в распоряжение данной спецслужбы. В связи с этим юрист заявил, что не понимает, почему экс-журналиста задержали только недавно, если о его якобы противоправной деятельности было известно с 2019 года. Он напомнил, что обвинение в отношении его подзащитного не конкретизировано до сих пор.

Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов, — сказал адвокат.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонке России.

Как писал NEWS.ru ранее, управление Минюста по Москве направило просьбу в адвокатскую палату о том, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности защитников журналиста Ивана Сафронова. Причиной такого заявления стал отказ четырёх адвокатов журналиста давать подписку о неразглашении материалов дела о госизмене.