Адвокат Соколова и жены Картрайта объяснил, почему взял дела с расчленением

https://static.news.ru/photo/f9fca8f4-d667-11ea-a72a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лукьянов Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Защищающий историка Олега Соколова адвокат Сергей Лукьянов рассказал, почему решил участвовать в деле жены рэпера Энди Картрайта, которую подозревают в жестоком убийстве мужа.

Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело, — рассказал защитник в интервью «Газете.ru».

Он опроверг информацию, что специализируется на делах с расчленением.

Это не так. Просто так совпало, — подчеркнул юрист.

Лукьянов отметил, что сам не занимается поиском уголовных дел. Он отметил, что в последнее время сталкивается с экономическими делами. Защитник подчеркнул, что взялся бы за дело Картрайта и при других обстоятельствах.

В делах историка Олега Соколова и вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марины Кохал присутствуют эпизоды расчленения трупов. В обоих случаях инциденты произошли в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а потом пытался выкинуть её отрезанные руки в реку Мойку.

Марина Кохал расчленила тело своего супруга, пытаясь избавиться от трупа. Женщина утверждает, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Следствие подозревает женщину в убийстве.

NEWS.ru писал, что СКР опубликовал видео следственного эксперимента с женой Картрайта.