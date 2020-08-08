Адвокат семьи Захарова заявил о новом повороте в деле Ефремова

https://static.news.ru/photo/4341a1c6-da1a-11ea-9b7a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что 11 августа в деле актёра Михаила Ефремова появится «значимое событие», которое многое объяснит и «всем всё станет понятно». Оно будет представлено на судебном заседании.

Вы всё услышите во вторник, потому что <...> произойдёт некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно, — привели слова юриста в РИА Новости.

Он добавил, что говорить об обвинительном приговоре пока рано. Юрист подчеркнул, что никогда не говорил, что Михаилу Ефремову вынесут обвинительный приговор.

Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идём к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим ещё нескоро, — пояснил Александр Добровинский.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Александр Добровинский рассказал, что во время судебного заседания актёр Михаил Ефремов сделал несколько рисунков, среди которых была Спасская башня. Адвокат артиста Эльман Пашаев в свою очередь заявил, что всё его внимание было направлено на судебный процесс, поэтому он не заметил рисунков подзащитного.