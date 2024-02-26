Адвокат рассказала, могут ли супруги лишить друг друга имущества за измену Адвокат Данильченко: супруги не могут засудить друг друга за измену

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Супруги не могут засудить друг друга за измену, в том числе лишить одного из партнеров имущества, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она отметила, что, согласно Семейному кодексу РФ, брачный договор определяет имущественные права и обязанности, а адюльтер к ним не относится.

Для российского законодательства брачный договор - это документ, регулирующий имущественные отношения между супругами. А супружеская измена не является имущественным отношением. Не могут быть предметом брачного договора личные неимущественные отношения супругов. Поэтому, если стороны просят включить в брачный договор последствия супружеской измены, то они являются ничтожными в силу п.2 ст.44 СК РФ, — добавила Данильченко.

По ее словам, в российской судебной практике «есть один интересный случай: брачный договор предусматривал, что в случае развода из-за недостойного поведения мужа, нажитое имущество и совместная собственность переходит в собственность жена». Он подчеркнул: разрешая спор о разделе имущества, суд первой инстанции счел, что положения брачного договора являются недействительными.

Условия брачного договора поставили супруга в крайне неблагоприятное положение, поскольку после расторжения брака он лишается всего совместно нажитого имущества. Суды вышестоящих инстанций, включая Верховный Суд РФ, поддержали данный вывод, — заявила Данильченко.

Ранее Данильченко рассказала NEWS.ru, что россиянам стоит оформлять отношения, а не сожительствовать из-за возможных негативных юридических последствий. Она объяснила, что в последнем случае невозможно стать наследником первой очереди, а партнер матери новорожденного не признается отцом автоматически. Собеседница напомнила, что сожительство называется «гражданским браком» только в разговорной речи, в законодательстве же понятие гражданского брака отсутствует.