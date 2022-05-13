Адвокат рассказал, что ждёт Ровшана Аскерова в случае возвращения в Россию Адвокат Тропин рассказал, что Аскерова могут объявить в международный розыск

Ровшан Аскеров / Фото vk.com/chgktv

Участника клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова могут объявить в международный розыск, заявил NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Юрист заявил, что данную процедуру запустят, если Следком РФ обратится в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения — «как правило, это заочное заключение под стражу». Таким образом он прокомментировал объявление Аскерова в розыск на территории РФ и возбуждение в отношении знатока уголовного дела по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» после его слов о маршале СССР Георгии Жукове.

СК РФ может обратиться в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения. Как правило, это заочное заключение под стражу. Следующий этап — объявление в международный (межгосударственный) розыск, предусматривающий экстрадицию из страны пребывания в РФ. Решение об объявлении его в федеральный розыск, разумеется, подлежит и может быть обжаловано защитником Аскерова в суде. То есть в случае появления Аскерова в РФ его могут задержать и сразу водворить в СИЗО, — рассказал Тропин.

Адвокат подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует каждому «доступ к правосудию вне зависимости от нахождения или отсутствия на территории РФ».

Когда речь идёт о защите прав в рамках уголовного процесса, таким представителем может быть адвокат, обладающий правами обжалования решений правоохранительных органов или суда, — добавил Тропин.

В конце апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении Аскерова. Основанием для этого послужил его пост, содержащий «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца маршала Советского Союза Георгия Жукова».

Ранее Аскеров в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что МВД России объявило его в розыск. Интеллектуал отметил, что после этого его общение с Россией сведено к нулю, так как он не видит состава преступления в своих словах.