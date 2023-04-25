Стало известно, как убийца младенца на МЦК может избежать тюрьмы Адвокат Исаев: подозреваемая в убийстве новорожденного избежит тюрьмы, если ее признают невменяемой

Фото: Московская транспортная прокуратура

Подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка в московской электричке МЦК может избежать уголовной ответственности, а значит и тюрьмы, если ее признают невменяемой, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Эксперт отметил, что соответствующий вердикт выносит судебно-психиатрическая экспертиза.

Единственный вариант избежать уголовной ответственности, а значит и лишения свободы — заключение судебно-психиатрической экспертизы, фиксирующей невменяемость, — подчеркнул собеседник.

По его словам, фигурантке грозит пять лет лишения свободы по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Эксперт добавил, что данная статья охватывает ситуацию, когда преступление совершено в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.

Накануне задержанная рассказала о содеянном на допросе в полиции. Видеозапись распространила Московская транспортная прокуратура. Женщина сообщила, что 23 апреля ехала в электропоезде по МЦК со станции «Новохохловская». Там у нее начались роды. Она зашла в туалет, родила, после чего сразу же заколола ребенка ножницами. Тело мертвого младенца мать выбросила в мусорное ведро.

Ранее суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу. Она насмерть избила трехмесячного сына на глазах у его отца, будучи пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой о пол.

Также сообщалось, что в городе Череповце Вологодской области местная жительница задушила шестилетнего сына мочалкой, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Убийство произошло в ночь на 24 апреля в общежитии на улице Комсомольской.