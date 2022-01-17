Адвокат раскрыла, что грозит за инсценировку ограбления вдовы Градского

Виновных лиц привлекут к уголовной ответственности, если следствие установит, что они всё же инсценировали ограбление вдовы музыканта Александра Градского — Марины Коташенко, рассказала NEWS.ru адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Валерия Леонова. Юрист подчеркнула, что в этом случае подозреваемым грозит наказание по ст. 306 (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Во-первых, лицо привлекут к ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления — ст. 306 УК РФ. Наказанием за данное деяние является штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Во-вторых, будет возбуждено уголовное дело по преступлению, которое хотело скрыть инсценирующее разбой лицо. К примеру, мошенничество (ст. 159 УК РФ) — предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — добавила Леонова.

Эксперт отметила, что признаками инсценировки ограбления, исходя из оперативно-следственной практики, зачастую являются внезапное отключение сигнализации и видеонаблюдения и странное поведение потерпевшего — паника, депрессия, «эмоциональный перебор», переигрывание, не характерные для случившегося.

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил NEWS.ru, что не верит в версию об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, заявившей в правоохранительные органы о хищении у неё 100 млн рублей. По мнению Пашкина, который в прошлом работал старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, случившееся с Мариной Коташенко кажется ему «бредом» и «корявой постановкой».

Ранее сообщалось, что полиция проводит расследование ограбления вдовы Александра Градского на 100 млн рублей и проверяет в том числе версию о возможной инсценировке ограбления. У оперативников возникло множество вопросов по поводу инцидента. В частности, зачем было хранить такую огромную сумму дома под кроватью и почему заявление в полицию было написано спустя семь часов после происшествия.