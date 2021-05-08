Адвокат объяснил права некоторых граждан на двойную пенсию

https://static.news.ru/photo/624728e6-b077-11eb-a3e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Денис Спицын в беседе с «Российской газетой» заявил, что некоторым категориям россиян положена двойная пенсия.

Он пояснил , что по закону для граждан страны предусматриваются три вида пенсий: страховая, накопительная и по государственному обеспечению. Две из них одновременно могут получать некоторые россияне, отметил Спицын.

Он включил в список семь категорий россиян:

— граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторы техногенных катастроф и члены их семей, а также люди, получивших травмы вследствие этих аварий;

— ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

— члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы;

— родственники погибших космонавтов;

— лётчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа;

— пенсионеры, имеющие почётное звание «Житель блокадного Ленинграда»;

— служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Адвокат подчеркнул, что остальные категории граждан, которым положены несколько видов пенсий, могут оформить через Пенсионный фонд наибольшую выплату.

Ранее стало известно, что на официальном сайте Пенсионного фонда России раскрыли информацию о новых правилах выхода на досрочную пенсию. Отмечается, что если россиянин во время своего обучения был устроен на работу, дающую право на досрочный выход на пенсию, то этот период обязательно включат в «льготный» стаж.