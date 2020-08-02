Адвокат назвал варианты оправдания Ефремова

https://static.news.ru/photo/815f2078-d510-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов может быть оправдан как минимум в двух случаях. Об этом рассказал адвокат Борис Локшин, по словам которого, для того, чтобы воплотить такие сценарии в жизнь, потребуется «надлежащее мастерство».

Локшин в беседе с телеканалом «360» назвал первым сценарием вариант, когда у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя. Соответственно, управление автомобилем внезапно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше, объяснил Локшин.

В этом случае придётся провести экспертизу автомобиля, которым управлял Ефремов. Обнаружение неисправности шланга, поможет связать ДТП с технической неисправностью машины, пояснил юрист.

В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги, — считает Локшин.

По его мнению, еще одним правдоподобным вариантом является случай с другим водителем. Согласно ему, Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мог вызвать водителя по найму или кого-то постороннего и попросить довезти его до нужного места.

После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное, — предполагает Локшин.

Адвокат считает, что при более детальном изучении обстоятельств ДТП «можно вытянуть что-то еще».

Следствие же убеждено, что Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу. Это стало причиной столкновения с «Ладой», водитель которой Сергей Захаров позже умер в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве, рассказал о козыре, который способен доказать невиновность артиста. Он отметил, что его предъявит не сразу. При этом Пашаев уточнил, что не хочет заниматься фальсификациями, поскольку «там как минимум везде были камеры».