Адвокат: историк Соколов применял силу к Ещенко до дня её убийства

https://static.news.ru/photo/135154a8-bd04-11ea-ae97-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: ТАСС

Историк Олег Соколов применял силу к аспирантке Анастасии Ещенко и до дня гибели девушки, рассказала адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева. По словам юриста, покойная была уверенна в том, что 63-летний фигурант ей изменял, находясь с ней в отношениях. Соколова подозревают в убийстве потерпевшей.

Именно это стало почвой для их конфликтов. Также он применял физическое насилие и до дня её убийства, — резюмировала стороны защиты.

29 июня 2020 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга перенёс на 6 июля 2020-го рассмотрение вопроса, какие фрагменты личной переписки между Ещенко и Соколовым можно огласить во время открытой части судебного заседания. Во время слушаний подозреваемый историк потребовал обнародовать все сообщения, не закрывая процесс, передаёт РИА Новости. Такой же позиции придерживается и потерпевшая сторона. Семья убитой Ещенко решает, какие части переписки можно озвучить.

Трагедия произошла в 2019 году: 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке в Санкт-Петербурге. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видео ссоры историка Олега Соколова и убитой Анастасии Ещенко появилось на YouTube-канале издания «Мойка78». Запись сделана за несколько часов до убийства. По предварительным данным, видео снято на мобильный телефон самим Соколовым. На кадрах Ещенко плачет и просит оставить её в покое.