https://static.news.ru/photo/b86c1f0a-473d-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова повторно потребовала извинений Генпрокуратуры перед журналистом за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, защита Голунова направила жалобу генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Бадамшин отметил, что в январе был подан аналогичный документ, однако он был перенаправлен в московскую прокуратуру для «проверки доводов заявителя».

Считаю действия заместителя начальника управления по надзору за следствием в МВД России Р.И. Багавиева по пересылке жалобы адвоката Бадамшина С.В. в интересах Голунова И.В. незаконными и необоснованными, — передаёт « Интерфакс » текст новой жалобы.

Адвокат Голунова потребовал признать незаконным бездействие прокуроров. Кроме того, он заявил, что прокуратура должна была ещё летом принести извинения журналисту от лица государства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась приносить извинения от имени государства перед журналистом Иваном Голуновым. Соответствующий документ подписан замначальника по надзору за следствием в МВД Р. И. Багавиевым.