https://static.news.ru/photo/b86c1f0a-473d-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова повторно потребовала извинений Генпрокуратуры перед журналистом за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.
Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, защита Голунова направила жалобу генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Бадамшин отметил, что в январе был подан аналогичный документ, однако он был перенаправлен в московскую прокуратуру для «проверки доводов заявителя».
Считаю действия заместителя начальника управления по надзору за следствием в МВД России Р.И. Багавиева по пересылке жалобы адвоката Бадамшина С.В. в интересах Голунова И.В. незаконными и необоснованными, — передаёт «Интерфакс» текст новой жалобы.
Адвокат Голунова потребовал признать незаконным бездействие прокуроров. Кроме того, он заявил, что прокуратура должна была ещё летом принести извинения журналисту от лица государства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась приносить извинения от имени государства перед журналистом Иваном Голуновым. Соответствующий документ подписан замначальника по надзору за следствием в МВД Р. И. Багавиевым.