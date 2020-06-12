Адвокат Ефремова прокомментировала слухи о вызове ему нарколога после ДТП

https://static.news.ru/photo/5749439c-ad86-11ea-841c-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Шаргородская Фото: Пресс-служба Таганского суда/РИА Новости

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, не обращался к услугам наркологов после аварии, заявила его адвокат Елизавета Шаргородская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нарколог приехал к артисту после ДТП, чтобы помочь снять «ломку».

Это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца, — отметила юрист в разговоре с РИА Новости.

По её словам, актёр не нуждается в наркологе.

8 июня машина Михаила Ефремова врезалась в курьерский фургон, водитель которого от полученных травм умер в реанимации через несколько часов. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был заметно пьян. Позже в его крови нашли следы наркотиков.

Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. По его словам, он никогда не видел актёра трезвым.