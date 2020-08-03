Адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/ee6e4088-d626-11ea-8d17-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев — адвокат артиста Михаила Ефремова — опроверг свою причастность к делу о мошенничестве, которое было возбуждено по заявлению его бывшего клиента Алексея Арсеновича.

Арсеновича я очень хорошо знаю, но не знаю, чей заказ он исполняет. Мне никаких уведомлений не приходило ни от прокуратуры, ни от СК о том, что я имею какой-либо статус по данному делу, — сказал ТАСС Пашаев.

По мнению адвоката, это является слухами с целью опорочить его.

Ранее в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ появилась информация о том, что прокуратура Москвы затребовала на проверку материалы дела о мошенничестве, фигурантом которого якобы является Пашаев.

Дело было возбуждено по заявлению бывшего начальника отдела ФМС по району Южное Бутово Алексея Арсеновича. Пашаев якобы гарантировал ему наказание в виде штрафа или условного срока за получение от клиента крупного гонорара.

В 2014 года Арсенович был задержан по обвинению в получении взятки за оформление фиктивных регистраций. Тогда он был приговорён Зюзинским судом к четырём годам и шести месяцам колонии и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Позднее Мосгорсуд сократил срок до трёх лет и шести месяцев.

Как ранее писал NEWS.ru, Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на назначенное на 5 августа заседание суда из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.