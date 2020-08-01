Адвокат Ефремова назвал «журналистским хайпом» данные о давлении на актёра

https://static.news.ru/photo/4f6ed4ea-d3f4-11ea-944d-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев отреагировал на обвинение о давлении, оказываемом на актёра Михаила Ефремова, по чьей вине произошло ДТП в центре Москвы. С подобным заявлением ранее выступил актёр Иван Охлобыстин.

Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребёнок? Он же полноценный взрослый мужчина. Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним всё-таки всё обсуждаю, — отметил Пашаев, слова которого приводит телеканал «360».

По его словам, все решения по делу всегда принимаются совместно. Ефремов прекрасно понимает и осознает всё, что делает. Однако не стоит удивляться подавленному состоянию актёра.

Адвокат также добавил, что отказывается верить в сообщения СМИ о высказывании Охлобыстина.

Журналисты же красавчики, им надо хайп словить. Это всё их фантазии. Я не верю, что Иван Охлобыстин, разумный, грамотный, порядочный мужик, мог такое сказать. Я сам слушаю его выступления, это вообще мой любимый актёр. Это я не для чего-то сейчас говорю, ради бога, пускай он про меня что угодно говорит. Просто человек — профессионал с большой буквы, — заключил Пашаев.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что Ефремов корит себя за произошедшее. Он надеется, что попадёт в колонию, заявил его коллега по творческому цеху Иван Охлобыстин.