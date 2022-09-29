Адвокат Чиков рассказал, как обжаловать в суде запрет на выезд из России Адвокат Чиков дал рекомендации по подаче иска в суд из-за запрета на выезд из России

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Адвокат Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канал рекомендации по обжалованию в суде запрета на выезд из России в период частичной мобилизации. Он подчеркнул, что запрет покидать территорию страны является незаконным.

Адвокат пояснил, что в суд можно пожаловаться на действие должностного лица пункта пропуска пограничной службы ФСБ и решение военкома об ограничении права на выезд. В первом случае в иске необходимо указать название, адрес КПП и данные пограничника, во втором – адрес военкомата, где истец состоит на воинском учете, и данные военкома. Сведения об ответчиках должны быть указаны в вводной и просительной части иска.

Иск подается в районный или городской суд по месту жительства истца. К нему следует приложить две подписанных копии, три копии уведомления – для суда и ответчиков, а также квитанцию об оплате госпошлины, которая составляет 300 рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. Некоторое время спустя он опроверг собственные слова. Сославшись на Минобороны, председатель нижней палаты парламента указал, что передвижение граждан, которые состоят на воинском учете, не требует разрешения военкоматов.