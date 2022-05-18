«Адмирал Макаров» может стать флагманом ЧФ после гибели крейсера «Москва»

Фрегат «Адмирал Макаров» / Фото MOD Russia/via Globallookpress.com

Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва». О миссии корабля проекта 11356 сообщает ТАСС.

После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — передаёт агентство слова собеседника, близкого к силовым структурам Крыма.

Официальной информации по этому поводу нет, но осенью прошлого года, отмечает издание, речь велась о том, что флагманом ЧФ может стать новейший десантный вертолётоносный корабль проекта 23900 «Митрофан Москаленко», для базирования которого в Севастополе готовилась соответствующая структура.

Что касается «Адмирала Макарова», то это третий фрегат проекта 11356, он назван в честь российского флотоводца и учёного вице-адмирала Степана Макарова. Фрегат был передан ВМФ в декабре 2017 года, он неоднократно входил в состав морской группировки флота России в Средиземном море.

Фрегаты этой серии предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок, наземных объектов, а также дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций противника. Водоизмещение фрегата составляет порядка 4 тыс. тонн, его скорость — 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.

Минобороны 14 апреля сообщило о затоплении флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» во время буксировки. Это произошло после получения значительных повреждений из-за детонации боезапаса и шторма.