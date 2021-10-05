«А как по-другому?»: власти Воркуты не стали проверять агрессивного учителя

Управление образования администрации городского округа Воркута не занимается видеозаписью, на которой учитель физкультуры угрожает избить школьника на уроке, заявила начальник ведомства Валентина Шукюрова в разговоре с NEWS.ru. По её словам, этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.

А с чего вы взяли, простите, что мы должны это комментировать, когда этим занимаются другие органы, — сказала она.

На вопрос о том, не должно ли управление курировать школы, Шукюрова ответила: «Вы знаете, мы курируем, но в данном случае никаких комментариев не будет».

[Этим] занимаются органы внутренних дел. А как по-другому? — заключила она.

В СМИ появилась видеозапись, на которой учитель физкультуры угрожает разбить лицо школьнику и замахивается перед его головой. Эти высказывания педагога сопровождаются нецензурной бранью.

Девятиклассник рассказал журналистам сайта «Подъём», что причиной его конфликта с учителем стала физкультурная форма: ребёнок увидел, что второй учитель занимается в туфлях и спросил, можно ли ему так же.

Школа говорит, чтоб я удалил видео. Позвонили одноклассницы и сказали: вот тебя попросили удалить ролик. <...> Чтоб прям замахнулся, первый раз такое, — поделился школьник.

В школе № 39, где произошёл инцидент, заявили, что сейчас проясняют ситуацию.

Ранее бывший министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что школьникам не надо навязывать изучение Достоевского.