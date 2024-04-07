7 апреля 2024 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после божественной литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля

В середине апреля православные христиане справляют один из самых торжественных двунадесятых праздников. Речь идет о Благовещении Пресвятой Богородицы. 7 апреля — день, когда верующие должны с особым вниманием подойти к духовному труду. Рассказываем, как Церковь рекомендует провести праздник и какие послабления и запреты с ним связаны. А напоследок обратимся и к народным приметам.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника

Благовещение — один из немногих непереходных церковных праздников. Ежегодно православные христиане отмечают его 7 апреля (католики — 25 марта). Корни праздника уходят в III–IV векам. Именно тогда в кругах верующих распространились традиции празднования Возвещения, или Дня приветствия. Именно так раньше именовался Благовест.

Современное название праздника 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы — распространилось примерно в VII веке. По-гречески оно звучит как «евангелисмос», в переводе — «радостная, благая весть». Этот день служит напоминанием о явлении архангела Гавриила Деве Марии. Именно архангел сообщил Приснодеве, что ей суждено стать матерью Спасителя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Традиции Благовещения Пресвятой Богородицы

Традиции праздника Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы, — не только радостный праздник, но и день работы над собой. Суть Благовеста не ограничивается восхвалением Пресвятой Девы. Это также напоминание о том, что ограниченный человеческий разум не способен всецело постигнуть Божий замысел. А потому прихожанам остается лишь упражняться в духовных трудах.

Церковь призывает прихожан уделить особое внимание внутреннему миру. Верующим стоит посетить праздничную литургию. Если по каким-либо причинам они не могут присутствовать в храме, молиться можно и дома.

Среди благовещенских традиций особняком стоит «голубиный обряд». Во время службы священнослужители и верующие выпускают в небо белых голубей. Птицы символизируют Святой Дух, снизошедший к Приснодеве.

Что можно есть на Благовещение, 7 апреля

7 апреля 2024 года — третье воскресенье Великого поста. Говеющие по-прежнему придерживаются ограничений в пище. Запрет на мясо, яйца и молочные продукты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что можно есть 7 апреля

Основу рациона составляет пища, приготовленная на растительном масле. Но в честь праздника также разрешается употребить рыбу. В этот день можно приготовить:

рыбный пирог без яиц;

бутерброды с тунцом, лососем или сельдью;

рыбные котлеты;

пельмени с рыбной начинкой;

монастырские щи со скумбрией;

запеченную рыбу;

уху и другие блюда.

В наступившем году Благовещение приходится на воскресенье. Так что при желании к столу можно подать и вино. Однако употреблять его можно только в ограниченных количествах — около 200 миллилитров.

Что можно и нельзя делать в Благовещение, 7 апреля

Вопреки распространенному мнению с Благовещением не связаны строгие требования и запреты. Единственное церковное предписание этого дня — молитва и посещения службы. Праздник нужен, чтобы уделить время собственной душе, помочь близким, подавать милостыню — словом, следовать христианским заповедям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Благовещение Пресвятой Богородицы

В народе ходит поверье, что якобы в Благовещение нельзя работать и заниматься бытом. Оно не имеет веских обоснований. Напротив, служители церкви напоминают: после службы верующий вправе делать что хочет. Другой вопрос — стоит ли погружаться в мирские проблемы? Все-таки в этот день первостепенна вера. Так что если и отказываться от бытовых занятий, то в пользу не безделья, а духовной работы.

Как и в любой другой церковный праздник, в Благовещение запрещается:

ссориться, скандалить;

сквернословить;

отказывать в помощи нуждающимся;

венчаться и вступать в брак;

проводить заупокойные службы;

устраивать шумные застолья;

нарушать пост.

Приметы на Благовещение, 7 апреля

Напоследок поговорим про приметы на Благовещение. 7 апреля стоит присмотреться к природным явлениям. Они подскажут, чего ждать от весны и лета:

дождь обещает богатый урожай ржи и много грибов;

мороз — к обилию овса;

ясная погода — к теплому лету;

какая погода выдалась на Благовещение, такая будет и на Пасху;

туман приходит перед разливом рек;

если благовещенская ночь была теплой, то и весна порадует теплом;

ночью мало звезд — куры будут плохо нестись.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Приметы на 7 апреля 2024 года

Существуют и другие благовещенские приметы. Например, в народе советуют не отправляться в дальний путь и не надевать новую одежду. Все это якобы сулит несчастье. Но стоит помнить, что суеверия не имеют ничего общего с церковными традициями. Так что единственное, что требуется от верующего, это молиться и вести достойную христианскую жизнь.

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