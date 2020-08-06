7235 пациентов с COVID-19 выздоровели в России за сутки

https://static.news.ru/photo/dfd08c3e-d883-11ea-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в РФ полностью выздоровели 7235 пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу. Таким образом, общее число выздоровевших россиян достигло 683 592.

Также за последние 24 часа выявлен 5241 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах. Всего с начала пандемии зафиксировано 877 135 подобных случаев.

Кроме того, за минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 119 человек. Общее число жертв заболевания в РФ достигло 14 725.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в южнокорейских портах коронавирус выявлен почти у 100 моряков из России.