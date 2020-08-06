7235 пациентов с COVID-19 выздоровели в России за сутки

За минувшие сутки в РФ полностью выздоровели 7235 пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу. Таким образом, общее число выздоровевших россиян достигло 683 592.
Также за последние 24 часа выявлен 5241 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах. Всего с начала пандемии зафиксировано 877 135 подобных случаев.
Кроме того, за минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 119 человек. Общее число жертв заболевания в РФ достигло 14 725.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в южнокорейских портах коронавирус выявлен почти у 100 моряков из России.
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