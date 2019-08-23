Статью 228 УК называют «народной» не просто так. Именно она становится героиней большинства уголовных дел. Так, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, за 2018 год по «наркотическим» статьям (228 и 234.1 УК) осуждены 92 тысячи человек. Этот показатель уступает только статье 158 УК («Кража»), по которой осуждены 169 тысяч человек. Однако прекращённых дел по 158-й гораздо больше, чем по так называемым наркотическим статьям: 71 тысяча против 1500.

Дело Ивана Голунова было едва ли не самым резонансным и ярким за всё лето. Этот инцидент стал поводом к общественной дискуссии о реформе «наркотического» законодательства, а также о злоупотреблениях этой статьёй со стороны правоохранительных органов. News.ru собрал личные истории бывших подозреваемых, а также советы, как быть, если вы обнаружили у себя в кармане странный пакетик.

Дело Голунова не могло случиться 15 лет назад

Журналист Антон Касс столкнулся с этой ситуацией на собственном опыте — ему подбросили героин. Неприятная история произошла с ним в 2004 году: он был молод и занимался гражданским активизмом. По предположению его самого, это и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Я тогда жил в Саратове, мы с местными активистами планировали проводить митинг перед очередными выборами. Они хотели изолировать меня именно на этот период. Мне подбросили героин — это вполне типично, по крайней мере, в регионах, — рассказывает журналист.

Он сравнил своё задержание с поимкой международного террориста.

Было маски-шоу «мордой в пол». Думаю, в момент задержания подбросили. В этой ситуации ты настолько обескуражен, что вообще ничего не понимаешь — что происходит, кто эти люди, — говорит Антон.

Журналист рассказывает, что его история в целом закончилась благополучно — дело закрыли, но пришлось несколько месяцев провести в СИЗО.

Иван Голунов Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Я провёл в СИЗО четыре месяца. Позже, уже на суде, даже прокуратура признала, что это была провокация. Они изъяли эпизод с героином, дело закрыли. Но прицепились к другому — дома у меня обнаружили коноплю. Она действительно там была, но она просто лежала, я её никак не использовал, — говорит он.

Касс уточняет, что преследование по второму эпизоду тоже прекратили, все обвинения были сняты.

Журналист рассказывает, что некоторые правоохранители, которые занимались его делом, сами стали подсудимыми.

Несколько человек отбывают срок за бандитизм. Они похищали людей с целью вымогательства, а если не получали денег, то убивали похищенных. Ещё одного посадили за пьяное вождение и за нападение на сотрудника ДПС, — говорит Касс.

Также он считает, что между его уголовным делом с подбросом наркотиков и аналогичным делом Ивана Голунова большая разница — за это время в России успело развиться гражданское общество.

Тогда были времена беспредела. Не было такого правозащитного движения. Были более слабо развиты социальные коммуникации. В этом смысле дело Голунова, конечно, отличается от моего дела: такого резонанса и такой общественной реакции 15 лет назад представить было просто невозможно, — утверждает журналист.

Он уверен, что у каждого, кто занимается каким-либо активизмом, должна быть хотя бы минимальная юридическая подкованность, нужно, например, знать закон «О полиции».

Вы можете требовать, чтобы присутствовали понятые при досмотре и обыске. Вы можете требовать защиту. Я очень советую заблаговременно обзавестись контактами правозащитников и адвокатов, — делится опытом Антон.

Вы подозреваемый: как себя вести?

Координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников уверен, что помочь себе в ситуации, когда подбросили наркотики, можно только посредством публичности. Кроме того, он говорит, что если вы действительно невиновны, не нужно давать признательных показаний, использовать 51-ю статью конституции (позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. — News.ru) и не соглашаться на адвоката по назначению.

Сергей Лантюхов/News.ru

Вы можете пользоваться 51-й статьёй на протяжении всего срока следствия и ни разу не дать показания, это ваше право. Не стоит соглашаться на адвоката по назначению: к сожалению, они всегда предлагают пойти на сделку со следствием, — поясняет он.

Также Прянишников объясняет, как нужно вести себя при обыске, если вас заподозрили в хранении или сбыте наркотиков.

Если вы заметили новый незнакомый предмет в хорошо знакомом вам помещении (дома или на работе) или почувствовали что-то в кармане, ни в коем случае не нужно брать его в руки.

Позже, если этот предмет будет записан в протокол, написать замечание к нему и объяснить, что обнаруженная вещь вам не принадлежит.

Можно заявить ходатайство о проведении экспертизы микрочастиц содержимого карманов оперативников.

Во время обыска попросить всех участников группы не перемещаться по квартире/офису без вашего сопровождения. Часто во время таких мероприятий вместе с оперативниками и понятыми приходят съёмочные группы, это правило касается и их. Если они проигнорируют эту просьбу, то нужно указать это в замечаниях к протоколу обыска.

Что касается срезов ногтей и смывов рук, продолжает юрист, то на них стоит настаивать только в том случае, если вы абсолютно уверены, что вы незадолго до этого не контактировали с наркотиками.

«Следствие чувствует себя вольготно в этих делах»

Сергей Лантюхов/News.ru

Прянишников уверен, что основная проблема 228-й статьи — несоразмерность количества вещества и санкций за неё. Кроме того, существует проблема в правоприменительной практике.

Правоприменительная практика носит карательный характер. Суды воспринимают всё, что говорит следствие, за истину, по делам о наркотиках это представлено наиболее ярко. Следствие достаточно вольготно себя чувствует в этих делах, — полагает он.

Последний обзор Верховного суда судебной практики по наркотическим преступлениям был выпущен в 2012 году. Седьмой пункт обзора посвящён правилам проведения оперативно-разыскной деятельности по таким преступлениям. Например, документ требует придерживаться должностной инструкции при поиске доказательств.

Согласно пункту 21 Инструкции результаты ОРД (оперативно-разыскной деятельности. — News.ru), представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия. — News.ru), при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе. Несоблюдение требований закона о порядке проведения и оформления оперативно-разыскных мероприятий, необоснованность проведения таких мероприятий, равно как и несоблюдение положений уголовно-процессуального закона о проведении следственных действий влекут признание полученных доказательств недопустимыми, — сказано в обзоре.

Уголовные дела по статье 228 УК РФ до сих пор остаются одними из самых распространённых в России. Как мы говорили ранее, количество задержанных и осуждённых по ней на порядок выше, чем по другим преступлениям. Как показывает практика последнего года, это может коснуться кого угодно. В этих условиях особенно важно обращать внимание на рекомендации Верховного суда о недопустимости использования доказательств, которые были получены без соблюдения положений УПК и инструкции.