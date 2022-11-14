Звездный юрист рассказал, как выбирается наказание для уехавших артистов Звездный юрист Жорин рассказал, что несогласных с властями артистов наказывают в зависимости от уровня их активности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жорин

Позиция артистов и в целом деятелей шоу-бизнеса, которые не поддерживают специальную военную операцию на Украине, выражается по-разному, заметил в разговоре с NEWS.ru звездный юрист Сергей Жорин. По его словам, власти в зависимости от степени радикальности выбирают, как наказывать несогласных, — инструментарий для давления очень обширный.

Это может быть административная ответственность за дискредитацию ВС РФ, то есть любое несогласие, уголовная ответственность по той же статье. Кроме того, артистов могут внести в список иностранных агентов или лишить гражданства. Есть масса вариантов. Скажем, силовики могут более пристально следить за тем или иным человеком, но так, чтобы это не выглядело как давление, — сказал Жорин.

Адвокат заметил, что человек, недовольный происходящим, может быть уверен, что его бизнес (при наличии такового) подвергнется максимальному «вниманию с обвинительным уклоном», как было с рестораном Моргенштерна.

Выбор наказания зависит не только от активности в выражении несогласия, но и от того, на каком уровне оно будет замечено. Это может быть как Екатерина Мизулина со своей Лигой безопасного интернета, так и первые лица государства. И что-то мне подсказывает, что давление на законодательном уровне еще не закончилось. Например, в последнее время звучат предложения о конфискации имущества тех, кто уехал за границу, — добавил Жорин.

Юрист заметил, что такие инициативы высказываются представителями власти в одно время с противоположными по смыслу призывами от других депутатов, сенаторов и так далее. Таким образом, государство как бы «прощупывает общественное мнение», считает Жорин.

Ранее директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал лишить уехавших звезд гражданства и госнаград. Депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал дополнить эту меру конфискацией принадлежащего Максиму Галкину и Алле Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь.

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