Звезда Comedy Woman Варнава рассказала, как её травили из-за внешности

https://static.news.ru/photo/5c17efd4-33d4-11eb-8ad1-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: kativarnava/instagram.com

Комедийная актриса Екатерина Варнава призналась, что в юности часто была объектом насмешек. Иногда, чтобы защитить себя, дело доходило и до драки.

Подростковые комплексы до сих пор дают о себе знать. При этом артистка себя жертвой не называет и готова дать отпор любому обидчику.

По её словам, она росла тихим и замкнутым ребёнком, которого было легко обидеть. В детстве из-за полученной травмы ей пришлось бросить танцы, она начала принимать лекарства, в результате чего набрала лишний вес. Затем начались подростковые проблемы с кожей.

Всё это было прекрасным поводом для насмешек. К тому же я плохо одевалась. Прям дико плохо, потому что не было денег... Я донашивала вещи старшего брата, — рассказала Варнава в интервью StarHit.

Светская львица отметила, что справиться с внутренними проблемами ей помогла сцена. Сейчас звезда Comedy Woman чувствует себя по-настоящему сильным человеком.

Когда ты находишься на сцене, то вообще ни секунды не анализируешь, что про тебя думают полторы тысячи людей, которые сидят в зале. И что бы они ни думали, я буду делать ровным счетом то, что хочу и как я придумала, — считает актриса.

Как писал NEWS.ru, ранее Варнава снялась в полупрозрачном платье в пол цвета капучино. Непривычный образ комедийной актрисы заставил ахнуть пользователей. Платье выгодно подчеркнуло фигуру Варнавы, да и сама актриса была удивлена тому, как изменила её новая одежда.