«Знала с детства»: Алсу о смерти легендарного Церетели Певица Алсу назвала смерть Церетели большой утратой для России

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Алсу

Уход из жизни легендарного скульптора Зураба Церетели является большой утратой для России, заявила в разговоре с NEWS.ru певица Алсу. По словам звезды, она не раз была в музее мастера и видела его картины. Разговор с исполнительницей состоялся на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ».

Я неоднократно была в его музее, где наблюдала не только его скульптуры, но и картины безумной красоты. Очень яркие, сочные, которые реально излучают свет. Свет и добро — для меня. Он замечательный был человек, я его знала прямо с детства. И это большая утрата для нашей страны, потому что действительно легендарный человек, легендарный художник, — подчеркнула Алсу.

До этого депутат Государственной думы Елена Драпеко назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Она отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.

Ранее популярная телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Церетели был невероятно хлебосольным и гостеприимным человеком. По словам журналиста, мастерская скульптора была похожа на пещеру чудес и представляла собой бесконечные тоннели, заполненные скульптурами.