Знакомая Грачевского рассказала о завещании худрука «Ералаша»

https://static.news.ru/photo/f9239150-572b-11eb-80bc-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com

После смерти Бориса Грачевского большая часть его имущества перейдёт третьей жене Екатерине и их общему сыну Филиппу, заявила близкая знакомая худрука «Ералаша».

Он всё, [загородный дом, квартиру], оставляет Кате (последней жене. — NEWS.ru) и родившемуся сыну, — отметила собеседница KP.RU.

Стоит отметить, что Филипп не является единственным ребёнком своего отца. У Грачевского остались ещё 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, а также восьмилетняя Василиса от второго брака.

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от коронавируса. Худрук «Ералаша» был госпитализирован 27 декабря.

Состояние здоровья Грачевского было ослаблено. Три года назад он поборол рак кожи, который в своё время развился из-за родинки на ноге. Ему пришлось пережить несколько операций. В прошлом году болезнь снова дала о себе знать.

Ранее NEWS.ru писал, что худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.