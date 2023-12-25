Жорин предположил, что грозит Киркорову после инцидента с охранником Жорин: наказание для Киркорова за инцидент с охранником зависит от адвоката

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что наказание за толчок охранника со сцены, который, как писало издание «Царьград», совершил певец Филипп Киркоров, будет зависеть от профессионализма юриста. По словам правозащитника, он уже вел дело Киркорова, в котором была замешана режиссер Первого канала Марина Яблокова, как считает юрист, артист сделал определенные для себя выводы. По мнению Жорина, сложно прогнозировать, понесет ли певец ответственность в этот раз.

От профессионализма юриста, который займется данным вопросом, будет зависеть, какое наказание грозит Филиппу Киркорову. Я в свое время вел похожее дело, когда на певца завели уголовное дело. <...> Думаю, Киркоров с того времени сделал определенные выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз, — поделился мнением адвокат.

«Царьград» ранее сообщил, что Киркоров на мероприятии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» столкнул охранника со сцены, в результате чего секьюрити получил травмы. На записи камеры наблюдения видно, что охранник стоял на краю сцены, обеспечивая безопасность певца, и в момент, когда Киркоров проходил мимо, мужчина упал со сцены, после чего артист, обернувшись, что-то крикнул.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовал Киркоров заявил, что юристы организации начали работать над тем, чтобы лишить его звания народного артиста России. Зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов поддержал эту идею.