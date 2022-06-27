Жители Рыбинска со скандалом выгнали Ирину Аллегрову со сцены

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певица Ирина Аллегрова

Концерт российской певицы Ирины Аллегровой в Ярославской области закончился скандалом. Недовольные поклонники исполнительницы, которые не смогли уговорить ее исполнить популярные композиции, прогнали певицу со сцены. Аллегрова так и не смогла выступить до конца в городе Рыбинске. Фрагментом выступления поделилась на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поэтесса Лариса Рубальская.

В опубликованном видеоролике видно, как зрители требуют от Аллегровой исполнить песни «Угонщица» и «Младший лейтенант», однако певица отказывается от этого, а после и вовсе заявляет: «Наверное, я пошла». После этого она покидает сцену.

Вот так. Угонщицу петь не хочешь — уходи! — подписала видео Рубальская.

Подписчики поэтессы стали защищать Аллегрову в комментариях.

Люди, что с вами? Никогда не была большой поклонницей Аллегровой, но вы стали такими злыми, жестокими, или уровень культуры и воспитания упал до нуля, — высказался один из пользователей Сети.

Другой отметил, что, в отличии от ресторана, на концерте музыку заказывать нельзя.

Ранее музыкальный обозреватель Владимир Полупанов назвал причину частой отмены концертов в России. По его словам, россиянам сейчас не до развлечений и концертов.