Женатый Топалов вновь опубликовал фото в обнимку с Еленой Ильиных

https://static.news.ru/photo/ff1a0f6a-02e1-11eb-9a68-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов и Елена Ильина Фото: vladtopalovofficial/instagram.com

Российский певец Влад Топалов снова выложил снимок с фотосессии со своей партнёршей по проекту «Ледниковый период» олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных и сделал ей комплимент.

На снимке Топалов обнимает партнёршу за плечи, а она улыбается в объектив.

Ты — крутейшая! Прям пилетики совсем. Спасибо каждому! Это всегда заслуга каждого из нас с вами! — подписал фото певец.

Ильиных тут же отреагировала на пост и написала комментарий с комплиментами в адрес артиста.

Спасибо тебе, самый крутой, самый надёжный и самый лучший партнёр. Работаем дальше, — написала чемпионка.

Подписчикам снимок понравился, некоторые даже отметили, что партнёры по шоу — «красивая пара», но нашлись и те, кто счёл, что подобные нежности неуместны, так как Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая и путешественница Регина Тодоренко и певец Влад Топалов рассказали о том, как им удаётся совмещать воспитание сына Майкла и работу, а также прокомментировали слухи о второй беременности.