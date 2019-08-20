https://static.news.ru/photo/baaa7548-c338-11e9-a7c5-fa163e074e61_660.jpg Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Супруга солиста поп-группы «Иванушки — international» Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать своего любовника.

Мария Григорьева-Аполлонова отправилась на отдых с баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым.

Ребята улетели в Америку, покатались по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймс-сквер... А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28, — рассказали « СтарХиту » в окружении пары.

Жена рыжего «Иванушки» опубликовала совместное фото, но затем закрыла свой профиль. При этом Зубков, наоборот, похвалился перед фанатами, что провёл время со своей любимой.

Мы как чёрное и белое — только я белое, а ты чёрное, — подписал фотографию Зубков.

Зубков родился в Челябинске, в настоящий момент выступает за клуб «Химки», играя на позиции форварда. Готовится к отборочным играм на чемпионат мира — 2019 по баскетболу, его заработная плата — около миллиона евро в год.

Познакомила Марию и Андрея первая жена «Иванушки» Мария Лопатова, которая ушла от него в 2001-м к Андрею Кириленко. Вместе с ним прошла переезд в Америку, игры в НБА, получение гражданства, «членство» спортсмена в рейтинге Forbes (в 2008 году с годовым доходом 13,7 млн долларов), завершение профессиональной карьеры, возвращение в родную страну. Сейчас Андрей Кириленко — президент Российской федерации баскетбола.

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