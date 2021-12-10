Жена Григория Лепса подала на развод

Супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод, следует из данных картотеки столичных судов. Судебное заседание назначено на 20 декабря. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году. У пары трое детей. Причина развода пока неизвестна.
Шаплыкова
Пара воспитывает троих детей — дочерей Еву, Николь и сына Ивана. Корме того, у 59-летнего артиста есть дочь от первого брака.
Как ранее сообщили NEWS.ru в концертном агентстве ProStars, на сегодняшний момент Лепс является одним из самых дорогих артистов. Его часовое выступление на корпоративе стоит 12 млн рублей. Это даже дороже Аллы Пугачёвой, выступление которой обойдётся в 8–10 млн рублей.