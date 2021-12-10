Жена Григория Лепса подала на развод

Супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод, следует из данных картотеки столичных судов. Судебное заседание назначено на 20 декабря. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году. У пары трое детей. Причина развода пока неизвестна.

Шаплыкова выступает истцом по делу о расторжении брака супругов, у которых есть совместные дети. Ответчиком значится Лепсверидзе Г. В. (настоящая фамилия Григория Лепса. — NEWS.ru), следует из информации по судебному делу, которое поступило в суд 16 ноября. Заседание назначено на 14:30 20 декабря, иск рассмотрит мировой судья.

mos-sud.ru

Пара воспитывает троих детей — дочерей Еву, Николь и сына Ивана. Корме того, у 59-летнего артиста есть дочь от первого брака.

Как ранее сообщили NEWS.ru в концертном агентстве ProStars, на сегодняшний момент Лепс является одним из самых дорогих артистов. Его часовое выступление на корпоративе стоит 12 млн рублей. Это даже дороже Аллы Пугачёвой, выступление которой обойдётся в 8–10 млн рублей.